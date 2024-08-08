Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ в Курской области

Число пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины Курской области увеличилось до 34. Раненые проходят лечение в медицинских учреждениях России, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
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