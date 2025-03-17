«Поможет сохранить зрение»: 4 совета, как правильно работать за компьютером

В современном мире множество профессий и специальностей связаны с работой за компьютером, но даже сидячая работа без физических нагрузок может приводить к проблемам со здоровьем, в том числе и к ухудшению зрения.
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