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Аварийный жилой дом снесли на улице Циолковского в Подольске

Аварийный жилой дом снесли на улице Циолковского в Подольске

В Подольске демонтировали аварийный двухэтажный дом № 5 на улице Циолковского. Об этом рассказали в пресс-слжубе Мособлархитектуры.

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