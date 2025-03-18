В Калуге полицейские совместно со студентами рассказали представителям торговли о признаках поддельных денежных средств

По инициативе члена Общественного совета при УМВД России по г. Калуге сотрудники отдела экономической безопасности и противодействии коррупции УМВД России по городу Калуге совместно со студентами полицейского колледжа провели с сотрудниками торговых предприятий города профилактические беседы с целью информирования юридических и физических лиц об отличительных признаках подделок и порядке действий при их обнаружении.