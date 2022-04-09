Хэмилтон впервые с 2013 года проиграл квалификацию к Гран-при Австралии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятое время в квалификации к Гран-при Австралии. Семикратный чемпион «Формулы-1» впервые с 2013 года не выиграл поул в Мельбурне.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии