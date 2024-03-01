Запись беседы офицеров ФРГ об атаке на Россию начали блокировать в Х

Известия/Александр Полегенько В немецком сегменте соцсети Х по настоянию бундесвера был заблокирован ряд аккаунтов, которые распространяли запись беседы высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту.
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