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Запись беседы офицеров ФРГ об атаке на Россию начали блокировать в Х

Запись беседы офицеров ФРГ об атаке на Россию начали блокировать в Х

Известия/Александр Полегенько В немецком сегменте соцсети Х по настоянию бундесвера был заблокирован ряд аккаунтов, которые распространяли запись беседы высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту.

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