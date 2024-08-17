Минобороны США: российская система ПВО-ПРО одна из самых продвинутых в мире

Фото: russian7.ru Согласно недавнему докладу Министерства обороны США, российская система противовоздушной и противоракетной обороны, включающая в себя комплексы С-400 и другие передовые технологии, является одной из самых совершенных в мире.
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