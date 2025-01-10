В Бурятии завершается традиционная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». В рамках акции уже прошел ряд мероприятий для детей, которым особенно требуются внимание и поддержка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Около 1000 военных моряков посетили рождественское богослужение в Главном храме ВМФ в Кронштадте
- Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении СВО
- Военнослужащие армейского корпуса группировки войск «Север» встретили праздник Рождества Христова в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии