Экономика России стала образцом для подражания, эталоном для всего мира — аналитик Слебода

Сегодня Экономика Больше по теме Способность России добиваться впечатляющего экономического роста в условиях жестких западных санкций побудила страны по всему миру обращаться к Москве за советом и налаживать с РФ партнерские отношения.
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