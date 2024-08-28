Эксперт Шутов рассказал о новой мошеннической схеме в Телеграм после ареста Дурова

Аферисты предлагают перенести данные пользователей на безопасный ресурс Под видом техподдержки Телеграм аферисты предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс, предупредил в интервью RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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