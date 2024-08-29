Глава Крыма подтвердил, что ЦИПсО через нейросети делают с ним фейки «Не все вопросы можем обсуждать в публичном поле.
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Глава Крыма подтвердил, что ЦИПсО через нейросети делают с ним фейки «Не все вопросы можем обсуждать в публичном поле.