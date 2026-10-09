ВС РФ приступили к уничтожению энергосистемы теперь и Днепропетровской области Украинские ресурсы сетуют, что удары ВС РФ по целям на подконтрольных Киеву территориях продолжаются практически круглосуточно.
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