С принятием нового закона РФ у владельцев гаражей появились новые права

Новый законопроект, который приняла Госдума, меняет правила, касающиеся земли под гаражами Об этом «Российской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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