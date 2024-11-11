«Российские железные дороги» приостанавливают свое развитие до 2030 года?

ОАО «РЖД» готовит масштабное сокращение инвестиционной программы в период до 2030 года. Если в августе она оценивалась в 12,41 триллиона рублей, то теперь корпорация рассчитывает на 7,93 триллиона, что на 36 процентов меньше.