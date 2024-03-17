Под аккомпанемент ансамбля народных инструментов под руководством В. Беднова проходят игры и пляски.
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Под аккомпанемент ансамбля народных инструментов под руководством В. Беднова проходят игры и пляски.