Новосибирца ошибочно приняли за причастного в теракте в «Крокус Сити Холле»

Мужчина работал в качестве корреспондента от телеканала РЕН ТВ. Силовики по ошибке задержали по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске бывшего сотрудника новосибирского телеканала ОТС.