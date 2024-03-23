РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Мы можем выщитывать что угодно, НО мы предполагаем, Господь распологает. Это не просто метафора, это реальность самая...Захарова предложи...
  • Елена Шарапова
    А Германия не боится Украину, которая оплатила теракт, и сша, которые курируют укров? Самое время начинать боятьсяВ Германии увидел...
  • Лидия Санникова
    А при чем здесь национальная рознь. Лучше бы помог от мигрантов помог избавиться, или: слабо?Кадыров призвал н...

Новосибирца ошибочно приняли за причастного в теракте в «Крокус Сити Холле»

Новосибирца ошибочно приняли за причастного в теракте в «Крокус Сити Холле»

Мужчина работал в качестве корреспондента от телеканала РЕН ТВ. Силовики по ошибке задержали по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске бывшего сотрудника новосибирского телеканала ОТС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх