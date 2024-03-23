Новосибирца ошибочно приняли за причастного в теракте в «Крокус Сити Холле»

Мужчина работал в качестве корреспондента от телеканала РЕН ТВ. Силовики по ошибке задержали по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске бывшего сотрудника новосибирского телеканала ОТС.
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