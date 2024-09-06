Эх, хотелось бы отметить Международный день вина "Кьянти" сегодня, но для этого нужен 2008-2009-й, ресторан возле метро "Кропоткинская", глубокий осенний вечер и предмет для многочасового разговора.
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Эх, хотелось бы отметить Международный день вина "Кьянти" сегодня, но для этого нужен 2008-2009-й, ресторан возле метро "Кропоткинская", глубокий осенний вечер и предмет для многочасового разговора.