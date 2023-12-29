УБРиР повысил ставки по кредитам

Уральский банк реконструкции и развития повысил процентные ставки по потребительским кредитам.Теперь кредит на цели рефинансирования возможно оформить в банке новым клиентам по ставке от 11% до 33,5% (ранее – от 9,99% до 31,5%) годовых в сумме от 100 тыс.