Сергей Жуков оспаривает права на хиты группы «Руки вверх» в суде

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что продюсер группы Андрей Маликов финансировал создание спорных фонограмм в 1998-1999 годах, а Жуков выступал в качестве автора-исполнителя Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал иск в Симоновский районный суд Москвы, оспаривая права на фонограммы известных песен коллектива.