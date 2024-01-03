Депутат Хамитов призвал сделать катки бесплатными для участников СВО и их семей

Депутат Государственной думы Амир Хамитов в интервью РИА Новости предложил сделать вход на катки бесплатным для малообеспеченных и многодетных семей, а также для участников специальной военной операции и членов их семей.
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