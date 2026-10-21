Коллаж Царьграда Стало известно, в каких регионах России самые большие проблемы с мигрантами. Названа "Чёрная десятка".
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Гнать всех мастурбеков в кишлаки и аулы пасти ишаков. Всех поголовно ВОН ИЗ РОССИИ.
Какая, наХ, "чёрная десятка"??????????
ВСЯ СТРАНА в опасности.
Да не мигранты плодятся где бабло. Их разводят там, где белые господа могут позволить себе иметь рабов.
Мигранты плодятся там где бабло. В бедные регионы их не заманишь.
Москвабад и Бакупитер. КАТА СТРОФА. На Сенной страшно идти. Под новогодней елкой на Дворцовой и Красной площадях сплошные мигранты рекой. А ведь это абсчолютно чуждые для нас граждане. Они не приживаются в России, гнут свою линию. И самое страшное - они военизированы в клубах, летом их дети в военных лагерях. Это сила, которая может смести так как снесла все в Германии, Франции, Лондонее. Допрагаемся.
Вот и надо посмотреть, свои ли места занимают руководители тех регионов, где мигранты бесконтрольно заселяют территорию!
Получается, что идёт системная оккупация восточных районо России. Попахивает подготовкой к захвату этих территорий и отторжением их от России. Или мне это только кажется?