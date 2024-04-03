НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сысоев
    Вечная память герою! Скорблю по земляку!Замглавы МИД Груш...
  • Александр Свитайло
    Это что за плотность такая - "...в восточной части страны — меньше 10 человек на квадратный метр." ??? Они там стоя ...Стало известно, п...
  • star
    сволочи,оставьте ребенка в покоеКамила Валиева вы...

Матвиенко пообещала суровое наказание причастным к теракту в «Крокус Сити Холле»

Матвиенко пообещала суровое наказание причастным к теракту в «Крокус Сити Холле»

Она заявила, что «выгораживание Украины» западными странами не повлияет на объективность расследования Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко решительно заявила, что все, кто причастен к чудовищному террористическому акту в «Крокус Сити Холле» - будь то непосредственные исполнители, пособники или заказчики, - понесут заслуженное самое суровое наказание, независимо от того, в каких странах и под какими масками они скрываются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Матвиенко пообещала суровое наказание причастным к теракту в «Крокус Сити Холле» и это уже серьёзно. Будем ожидать!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх