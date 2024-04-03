Матвиенко пообещала суровое наказание причастным к теракту в «Крокус Сити Холле»

Она заявила, что «выгораживание Украины» западными странами не повлияет на объективность расследования Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко решительно заявила, что все, кто причастен к чудовищному террористическому акту в «Крокус Сити Холле» - будь то непосредственные исполнители, пособники или заказчики, - понесут заслуженное самое суровое наказание, независимо от того, в каких странах и под какими масками они скрываются.