Отношения России и США в глубочайшем кризисе. Наш МИД допускает, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если американские власти решат конфисковать российские активы или продолжат нагнетание военной эскалации на Украине.
До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?
Комментарии
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Serg
Почему америкосы диктуют нам свои условия, а лишь потому что Горбатый и Ельцин алкаш придали нашу Родину!
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17 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо наконец дать понять этим баранам , что мы не увеличиваем свои территории , а всего лишь восстанавливаем утерянные в период 90-х годов в результате бездарного правления наших вороватых новоделов
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14 час.
А
Александр24
Надеюсь, что наши потихоньку расставляют "Посейдоны" вдоль побережья Америки? Может быть поэтому информации о них стало очень немного.
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14 час.
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