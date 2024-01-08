Театр абсурда
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Театр абсурда

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До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

Отношения России и США в глубочайшем кризисе. Наш МИД допускает, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если американские власти решат конфисковать российские активы или продолжат нагнетание военной эскалации на Украине.

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Комментарии
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Serg
Почему америкосы диктуют нам свои условия, а лишь потому что Горбатый и Ельцин алкаш придали нашу Родину!
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17 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо наконец дать понять  этим баранам , что мы не увеличиваем свои территории , а всего лишь восстанавливаем утерянные в период 90-х годов в результате  бездарного правления наших вороватых  новоделов
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14 час.
А
Александр24
Надеюсь, что наши потихоньку расставляют &quot;Посейдоны&quot; вдоль побережья Америки? Может быть поэтому информации о них стало очень немного.
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14 час.

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