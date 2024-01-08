До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

Serg Почему америкосы диктуют нам свои условия, а лишь потому что Горбатый и Ельцин алкаш придали нашу Родину!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Надо наконец дать понять этим баранам , что мы не увеличиваем свои территории , а всего лишь восстанавливаем утерянные в период 90-х годов в результате бездарного правления наших вороватых новоделов