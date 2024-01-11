Нарышкин: Вашингтон готовит «пятую колонну» из российских студентов в США

Соединенные Штаты намерены активизировать работу по «налаживанию доверительного общения» с российскими выпускниками американских вузов с целью последующего их использования для вмешательства во внутреннюю политику России.
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