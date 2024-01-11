Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нарышкин: Вашингтон готовит «пятую колонну» из российских студентов в США

Нарышкин: Вашингтон готовит «пятую колонну» из российских студентов в США

Соединенные Штаты намерены активизировать работу по «налаживанию доверительного общения» с российскими выпускниками американских вузов с целью последующего их использования для вмешательства во внутреннюю политику России.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Сколько их?
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20 час.
алекс кузь
Какой нарыжкин, где его результаты, студенты из числа буржуйских детей, других там нет.
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17 час.
Вячеслав Дегтярев
ну и коммент у тебя.... видимо мозги от компа высохли или вообще их нет........ - прочитай что ты написал ................
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13 час.

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