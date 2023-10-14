Россияне стали чаще покупать электронику и цветы

За девять месяцев 2023 года россиянами был куплен 31 млрд товаров на сумму около 4 трлн рублей. Наибольший прирост показали сегменты электроники и цветочных товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического сервиса «Продажи.