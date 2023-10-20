Матыцин оценил возможность проведения игр сборной РФ по футболу с ЮАР, КНДР и КНР

Министерство спорта России будет рассматривать все форматы взаимодействия с коллегами из ЮАР, КНДР и Китая, не исключая возможности проведения товарищеских матчей сборной РФ по футболу со сборными указанных стран.
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