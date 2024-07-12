Грузооборот морских портов России в 1 полугодии снизился на 3,1%

Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2024 года уменьшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 448,6 млн тонн, сообщила Ассоциация морских торговых портов (АСОП).
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