Строительство и промышленность лидируют по вакансиям в России в 2025 году

Строительная сфера в России лидирует по числу вакансий в начале 2025 года. Вице-президент SuperJob Амир Сараков отметил рост спроса в промышленности и транспортной логистике, а также увеличение зарплат инженерно-технических специалистов на 15%.
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