Удар "Искандеров" под Харьковом, сильный взрыв в Полтаве и заявление Лукашенко

Появились кадры мощного удара русских "Искандеров" по эшелону ВСУ под Харьковом, в пригороде Полтавы прогремел мощный взрыв, в Сети обсуждают заявление Александра Лукашенко об отводе войск от украинской границы.
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