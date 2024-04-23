В Петербурге на два дня изменят движение трамваев №51 и №57

Это связано с проведением работ на улице Руставели В Петербурге 28 и 29 апреля в связи проведением работ на улице Руставели от проспекта Луначарского до улицы Руставели, 25 меняется движение трамваев №51 и №57, сообщили сегодня в пресс-службе «Горэлектротранса».