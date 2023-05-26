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В ЦБ исключили новые ограничения на распоряжение валютными сбережениями

В ЦБ исключили новые ограничения на распоряжение валютными сбережениями

Новых ограничений на распоряжение валютными сбережениями граждан вводить не планируется, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

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