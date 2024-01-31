Россияне чаще всего увольняются из-за стрессов и конфликтов

В России провели исследование, чтобы выяснить наиболее распространённые причины увольнения россиян. В числе самых частых факторов ухода по собственному желанию респонденты назвали стрессы и конфликты на работе.
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