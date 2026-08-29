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Тульские новости

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Кимовский суд рассмотрит иск о компенсации за некачественную медуслугу

Кимовский суд рассмотрит иск о компенсации за некачественную медуслугу

Женщина требует от клиники вернуть деньги за некачественный анализ крови, возместить расходы на перепроверку диагноза и компенсировать моральный вред на сумму 460 тысяч рублей.

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