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Почему сушёные яблоки полезны

Почему сушёные яблоки полезны

О полезных свойствах сушёных яблок рассказал биолог Виталий Наполов.«Сушёные яблоки более калорийные, чем свежие, но куда менее калорийные, чем фрукты в варенье или компоте (из-за отсутствия добавленного сахара).

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