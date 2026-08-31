Почему сушёные яблоки полезны

О полезных свойствах сушёных яблок рассказал биолог Виталий Наполов.«Сушёные яблоки более калорийные, чем свежие, но куда менее калорийные, чем фрукты в варенье или компоте (из-за отсутствия добавленного сахара).
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