Под натиском ВС РФ на севере Авдеевки ВСУ потеряли около 3,4 кв. км за сутки

Уточнены территориальные потери противника на севере Авдеевки за минувшие сутки. Украинская сторона пишет о том, что продвижение ВС РФ в районе Голубых озёр (песчаного карьера) осуществлено на глубину 1,3 км по фронту шириной около 2,6 км.