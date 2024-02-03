Под натиском ВС РФ на севере Авдеевки ВСУ потеряли около 3,4 кв. км за сутки

Уточнены территориальные потери противника на севере Авдеевки за минувшие сутки. Украинская сторона пишет о том, что продвижение ВС РФ в районе Голубых озёр (песчаного карьера) осуществлено на глубину 1,3 км по фронту шириной около 2,6 км.
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