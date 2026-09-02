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Superhot Geothermal Just Got A $180 Million Vote Of Confidence

As the artificial intelligence boom drives major energy demand growth and catalyzes an all-of-the-above approach to energy development, enhanced geothermal energy is catching a windfall of investment dollars and renewed policy interest.

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