Кулинарный мастер-класс «Жарим стейки и смотрим салют!»

Участники мастер-класса будут учиться готовить стейки под руководством шеф-повара и су-шефа. Профессионалы расскажут, как выбрать мясо для стейка и определить нужную часть туши для приготовления, какие бывают прожарки, как подобрать гарнир.
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