IP67, 5000 мАч, 45 Вт как у Galaxy S24 Ultra, 6 лет обновлений и никакой Exynos: представлен Samsung Galaxy A36

Среднебюджетные смартфоны Samsung по своим характеристикам все ближе к флагманам. Например, Samsung Galaxy A36 получил аккумулятор как у Galaxy S24 Ultra (те же 5000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт), а площадь испарительной камеры теперь соответствует площади испарительной камеры Galaxy S24 Plus.