КНДР провела испытания новой системы баллистического управления для боеприпасов РСЗО калибра 240 мм

Северокорейская армия в скором времени получит на вооружение новый управляемый снаряд для РСЗО калибра 240 мм, накануне прошли испытания новой системы баллистического управления, разработанной Академией национальной обороны КНДР.
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