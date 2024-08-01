«Мерседес» Аксенова так тряхнуло, что он велел залить ямы цементом

Глава Крыма выехал с инспекторской проверкой в курортный поселок Приморский под Феодосию. Отчетное видео, выложенное главой Крыма, начинается с сильной тряски пассажиров микроавтобуса, после чего Аксенов дает распоряжение: «Здесь достаточно цементом просто залить».
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