«Мерседес» Аксенова так тряхнуло, что он велел залить ямы цементом

Глава Крыма выехал с инспекторской проверкой в курортный поселок Приморский под Феодосию. Отчетное видео, выложенное главой Крыма, начинается с сильной тряски пассажиров микроавтобуса, после чего Аксенов дает распоряжение: «Здесь достаточно цементом просто залить».