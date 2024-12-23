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Охрана Зурабишвили вытолкала чиновников со сцены на митинге

В Грузии охранники Саломе Зурабишвили оккупировали сцену на чужом митинге, чтобы дать ей выступить. Они растолкали чиновников со сцены, чтобы освободить площадку для президента, которая отказывается признавать свое поражение, хотя ее появление на этой акции вообще не планировалось.

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