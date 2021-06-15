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Прощальный салют русофобии - чтобы никогда не скучать по ней

Прощальный салют русофобии - чтобы никогда не скучать по ней

«Новая газета» опубликовала потрясающую в своей безвкусице и оскорбительности пародию на российскую историю.

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Elena Ivanova
За такие картинки - повесить на суку, и вся недолга! Ну, что за твари?! Как ТАКИХ ещё назвать?!
Александр
Мы же терпим фашиста Чубайса с его заявлением о том ,что вместо 30 млн .не вписавшихся в рыночные отношения бабы еще нарожают.Нравится? А тут какая то газетенка с карикатурами.По моему мелочевка по сравнению с чубайсовскими млн.
Sergey Ivanov
А мы терпим не только эту рыжую сволочь. Мы ведь терпим еще штук 500 олигархов, которые нажились на России и продолжают ее доить. А ведь в их руках сейчас 90% всего национального достояния страны! И как вы думаете, кто мы для них? Бобры? Вряд ли. Скорее, червяки, которые не стоят того, чтобы о нас вспоминать. Конечно, после того, как мы уплатим все налоги.
Борис Осипов
Любовь Дунаева
Согласна с Еленой. Если так ненавидят русский народ, зачем жить с ним в одной стране. Солженицин обливал грязью Россию, хвалил запад, а потом что то снова вернулся. Наверно не так уж там хорошо, или хулить Россию живя в России больше платят?

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