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Мнение: «На Украине космический дефицит средств сочетается с космическими запасами наглости», – Андрей Никифоров

Мнение: «На Украине космический дефицит средств сочетается с космическими запасами наглости», – Андрей Никифоров

В эфире программы «Мнение» политолог Андрей Никифоров заявил, что Европа и Украина под ее руководством «загоняет себя в пропасть», продолжая попытки подавить Россию и за ее счет компенсировать расходы на украинский конфликт.

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