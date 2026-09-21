В эфире программы «Мнение» политолог Андрей Никифоров заявил, что Европа и Украина под ее руководством «загоняет себя в пропасть», продолжая попытки подавить Россию и за ее счет компенсировать расходы на украинский конфликт.
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