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Эксперт по безопасности Зыкин: мошенники все чаще используют чат-ботов

Эксперт по безопасности Зыкин: мошенники все чаще используют чат-ботов

Мошенники все активнее используют ботов как инструмент обмана, и это объясняется психологией доверия: люди привыкли к цифровизации госуслуг, поэтому не удивляются, когда запись к врачу или справку предлагают оформить в мессенджере.

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