Топ-страйкер из сборной Швеции.26-летний Виктор Дьекереш из «Спортинга» проводит удивительный сезон. В 33 матчах португальской Примейры швед с венгерскими корнями забил 39 голов и сейчас занимает первое место в гонке за «Золотой бутсой» — призом лучшему снайперу Европы.