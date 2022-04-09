Евгений Сатановский. Украина ведёт себя так, словно метит в сверхдержавы

Источник: Око планеты Вот что порадовало — и явно не в последний раз, так это та детская непосредственность, с которой украинский президент и его команда Европой командуют Раздают оценки, чего-то требуют, на чём-то настаивают, в чём-то упрекают… Тот же Орбан от Зеленского огрёб по полной программе за то, что шагает не в ногу со всей прочей Европой по части отношений с Россией, не разрывая с ней связей, покупая у неё энергоносители — да ещё и согласившись платить за них в рублях, строя у себя атомную станцию, которую в Венгрии возводит «Росатом» и вообще из-за таких «мелочей», как состояние венгерской экономики отказывается плясать под украинскую дудку.