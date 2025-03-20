На аэродроме в Энгельсе начался пожар после атаки БПЛА

Идет эвакуация жителей близлежащих СНТ.Фото: t.me/busargin_rПожар начался на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки БПЛА, идет эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии