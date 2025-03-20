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  • ilja_jant И
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На аэродроме в Энгельсе начался пожар после атаки БПЛА

На аэродроме в Энгельсе начался пожар после атаки БПЛА

Идет эвакуация жителей близлежащих СНТ.Фото: t.me/busargin_rПожар начался на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки БПЛА, идет эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ.

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