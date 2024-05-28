Нетаньяху назвал "трагической случайностью" удар по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев.
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Нетаньяху назвал "трагической случайностью" удар по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев.
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