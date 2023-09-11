Фармпром России - новости и события

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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

РФПИ инвестирует в производство лекарств и фармсубстанций совместно с компанией «САФФАРМ»

РФПИ инвестирует в производство лекарств и фармсубстанций совместно с компанией «САФФАРМ»

Инвестиции РФПИ в проект строительства фармацевтических мощностей направлены на замещение импорта целого ряда лекарственных препаратов из-за рубежа, при этом некоторые из планируемых к производству препаратов ранее в России не производились.

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