Буланова заявила о разводе: «Ясновидящая говорит, это все ерунда»

Сильная и волевая Татьяна Буланова наконец счастлива в браке с третьим мужем Валерием Рудневым. Но прежде, чем найти свое истинное счастье, ей пришлось испытать судьбу и попытаться построить отношения с другими.
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